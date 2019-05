Dienstag, 21. Mai 2019

„Die wahren Grünen sind die Landwirte...“

Die Spitze der Kreis-CDU mit Ministerin Otte-Kinast in der Schlosskapelle Bevern. Foto: jbo

Bevern. Die Zukunft und die aktuellen Probleme der Landwirtschaft standen im Fokus des Jahresempfangs des CDU-Kreisverbandes. Dazu hatten die Christdemokraten eine hochkarätige Referentin in die Schlosskapelle nach Bevern eingeladen. Die niedersächsische Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Barbara Otte-Kinast stellte sich in ihrer Rede an die Seite der Landwirte, sparte jedoch auch nicht mit Kritik an den schwarzen Schafe der Branche.

Zu Beginn der Veranstaltung ließ es sich MdL Uwe Schünemann nicht nehmen, auf die anstehenden Wahlen einzugehen. Er warb für eine Beteiligung an der Europawahl, betonte zudem die Bedeutung der Wahlen im Landkreis. Dazu hatten der Kandidat für das Landratsamt, Michael Schünemann, und der Kandidat für das Amt des Samtgemeindebürgermeisters in Bevern, Thomas Junker, die Gelegenheit, kurze Grußworte zu sprechen. (jbo)

Mehr lesen Sie im TAH am 22. Mai 2019