Freitag, 12. April 2019

Die Welt der Bienen und Wespen

Anthidium manicatum = Garten-Wollbiene beim Nektartrinken am Gewöhnlichen Hauhechel Ononis spinosa. Foto: Helmut Riemann

Kaierde. „Einblicke in die Welt der heimischen Bienen und Wespen“ gibt Helmut Riemann in seinem Vortrag mit vielen Fotos am 26. April um 18 Uhr im Gemeindehaus in Kaierde, Rothöfen 1.

Helmut Riemann möchte den Zuhörern diese hoch entwickelten Insekten mit sehr komplexen Lebensweisen etwas näher bringen. Bienen und Wespen nehmen im Naturhaushalt Schlüsselrollen als Pflanzenbestäuber, als natürliche Gegenspieler anderer Insekten und Spinnen und als Biomasseproduzenten ein. Somit sind sie auch von größter wirtschaftlicher Bedeutung. Ihr Wirken im ökologischen Gefüge stellt einen unermesslichen Wert dar. Leider sind seit vielen Jahren, und stetig immer stärker werdend, dramatische Rückgänge von Arten- und Individuenzahlen sowohl bei den Bienen als auch bei zahlreichen Arten anderer Insekten-Familien zu verzeichnen.

Mehr lesen Sie im TAH am 12. April 2019