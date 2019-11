Dienstag, 12. November 2019

Die Welt des Rassegeflügels erleben

Die Ith-Hils-Rassegeflügelausstellung startet am Sonnabend um 10 Uhr. Foto: TAH

Lüerdissen. Am kommenden Wochenende öffnet die 61. Ith-Hils-Rassegeflügelausstellung im Dorfgemeinschaftshaus in Lüerdissen ihre Türen. Neben vielen Züchtern des RGZV Eschershausen, sind auch die Züchter der benachbarten Vereine in diesem Jahr bei dieser überregionalen Schau dabei, ihre Tiere zu präsentieren. Mit über 300 Tieren ergibt sich ein breiter Querschnitt durch die Welt der Rassegeflügelzucht mit Wassergeflügel, Hühnern, Zwerghühnern sowie Tauben und damit eine der größten Tierschauen im weiten Umkreis. Vertreten sind die verschiedensten Rassen aus aller Welt: Enten aus Indien, Hühnerrassen von Australien bis zu den USA, Zwerghühner aus den Niederlanden und Japan und Tauben aus Deutschland und der Schweiz, um nur einige Beispiele zu nennen. Die Tiere werden von anerkannten Preisrichtern aus der Organisation der Rassegeflügelzucht bewertet und benotet. Anhand der Bewertungen wird unter anderem der alljährliche Vereinsmeister des RGZV Eschershausen ermittelt. Die Ausstellung ist geöffnet am Sonnabend von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag vom 9.30 bis 16 Uhr.