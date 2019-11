Samstag, 30. November 2019

Die „Welttournee“ macht Station in Holzminden

Mit leichtem Gepäck durch die Welt, meist reicht ein kleiner Rucksack.

Holzminden. „Unsere besten Geschichten stehen zwischen den Seiten unserer Reisepässe”, sind sich Adrian Klie und Christoph Streicher sicher. Die beiden gebürtigen Weserbergländer berichten in ihrem Podcast „Welttournee“ auf kreative, humorvolle und spannende Weise von ihren Reiseabenteuern aus inzwischen 100 Ländern. Am Sonntag, 22. Dezember, kehren beide für eine Live-Show in die alte Heimat zurück. Dann steht um 16 Uhr im Roxy-Kino Holzminden alles unter dem Motto: 30 Tage Urlaub, ein Rucksack, 1.000 Abenteuer... Es ist eine Premiere. Ihre erste Reiseshow haben sie „Lach- und Sachgeschichten aus 100 Ländern“ untertitelt.

Mehr lesen Sie im TAH am 30. November 2019