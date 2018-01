Donnerstag, 04. Januar 2018

Die Weser steigt über zweite Hochwassermarke

Ein Blick auf das Hochwasser der Weser in Holzminden.

Holzminden. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erreichte der Weserpegel den Stand von 5,00 Metern und damit die zweite Hochwassermarke. Mehrere Straßen wurden gestern gesperrt, darunter die Weserbrücke bei Lüchtringen und die Straße zwischen Bodenwerder und Heyen. Am späten Donnerstagnachmittag pendelte sich der Pegel bei 5,27 Meter ein. Das Hochwasser könnte damit seinen Scheitelpunkt erreicht haben, zumal von den Pegeln der Oberweser sinkende oder gleichbleibende Wasserstände gemeldet werden. Doch nicht nur die Weser führt Hochwasser, auch die Zuflüsse sind voll. So musste die Feuerwehr in Linse wegen des übertretenden Spüligbaches ausrücken und eine Mauer aus Sandsäcken aufbauen. (fhm)

