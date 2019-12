Montag, 09. Dezember 2019

Die Wintersonne taucht den Himmel bei Polle in den Farben des Advents

Die aufgehende Sonne sorgte für dieses Farbspektakel. Foto: Annette Mokross

Polle. Einen ganz besonderen, farbenprächtigen Morgen hat Annette Mokross in Polle erlebt. Am Montagmorgen, 9. Dezember, noch vor Sonnenaufgang (7.59 Uhr) zeigte nach langer Zeit mal wieder der etwas andere Stand der winterlichen Morgensonne, wie die Weser mit ihrer Umgebung einfach mal so verzaubert werden kann. Minutenlang sorgte die aufgehende Sonne für eine rote Weser –sozusagen in adventroten Farben spiegelten sich die tollen Himmelsfarben im Fluss wieder. Das hielt Annette Mokross in diesem Foto fest.