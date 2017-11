Montag, 27. November 2017

Die Zwiebel als Hauptdarsteller

Die Spezialdrohne "Spherie" ist mit sechs Kameras bestückt.

Holzminden. Warum ist die Zwiebel die Königin der Küche und Symrise König der Zwiebel? Ein Film, gedreht mit 360° Virtual-Reality-Technik, macht das erstmals auf der Weltleitmesse für Lebensmittelinhaltsstoffe, der Food Ingredients Europe, vom 28. bis 30. November auf dem Symrise-Stand erlebbar. Symrise hat dafür „Spherie“, eine Drohne mit Rundumblick, in die Luft geschickt. Ergebnis ist ein Film, in dem der Betrachter auf virtuelle Reise geht und hautnah miterlebt, wie das goldene Gemüse geerntet und verarbeitet wird. Auf einer interaktiven Reise kann er „schmecken“, wie in der Firmenküche von Symrise neue Gerichte aus einer altbekannten, heimischen Zutat entstehen.

Das virtuelle Filmerlebnis „King of Onion 360°“ präsentiert Symrise an den drei Messetagen und lädt Fachbesucher auf eine Reise in die Welt des Geschmackes, unter dem Motto „Best of Nature. Best of Science. Best for You!“ ein.

Die Zwiebel ist ein faszinierendes Gemüse. Ihre Schärfe rührt zu Tränen, und gleichzeitig dient sie als Schlüsselzutat für zahlreiche würzige Gerichte. Sie findet sich in 95 Prozent aller Suppen, Soßen, Fertiggerichte, Fisch- oder Fleischzubereitungen wieder – als Grundstoff oder Geschmacksträger. Seit 60 Jahren verarbeitet Symrise diese natürliche Zutat für Convenience-Produkte.

Dabei ist das vermeintlich gewöhnliche Gemüse durchaus anspruchsvoll: Im Wechsel mit Weizen, Kartoffeln und Rüben wird die Zwiebel nur alle sieben Jahre angebaut. Um erlebbar zu machen, wie nachhaltiger und regionaler Zwiebelanbau funktioniert, nimmt Symrise seine Kunden mit in die Luft.

Dazu beauftragten die Holzmindener die Hamburger Filmproduktion Spice VR. Deren Experten ließen eine einzigartige Drohne in den Himmel steigen. „Spherie“ ist die weltweit erste speziell für 360°-VRFilmaufnahmen konzipierte Flugdrohne mit sechs Kameras an Bord. Näher dran am Zwiebelanbau war bislang niemand.

Mithilfe der Drohne „schwebt“ der Zuschauer bei den Außenaufnahmen über die Zwiebelfelder von Bauer Ricke aus Allersheim. Ricke ist einer der festen Symrise-Vertragspartner. Ein Großteil der insgesamt 8.500 Tonnen Zwiebeln, die Symrise jährlich einkauft, stammt übrigens von Landwirten im Umkreis von 50 Kilometern. So können Transport- und Energiekosten minimal gehalten werden.

Der VR-Film „King of Onion 360°“ nimmt den Betrachter mit auf die Reise der Zwiebel vom Küchenrezept über den nachhaltigen und lokalen Anbau bis hin zur industriellen Verarbeitung zum geschmacksgebenden Bestandteil vieler Fertiggerichte.

Für Projektleiter Dominik Rzepka aus der Konzernkommunikation von Symrise war das Filmprojekt ebenfalls eine spannende Herausforderung: „Die Produktion eines 360-Grad-Virtual-Reality-Filmes erfordert eine völlig neue Denkweise und eine akribische Vorbereitung der Szenen. Denn beim Dreh muss man stets darauf achten, dass außer den Darstellern niemand in Reichweite der Spezialkameras steht, da man sonst im Bild zu sehen ist. So kann man auch erst im Nachhinein beurteilen, ob die gedrehte Szene erfolgreich war. Mit der Erfahrung von Spice VR und der Unterstützung vieler motivierter Kollegen und Partner ist es uns gelungen einen bisher einzigartigen Einblick in unsere Industrie zu ermöglichen.“