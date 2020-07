Dienstag, 28. Juli 2020

Diebe haben es auf viel Schokolade abgesehen

Die Polizei Hameln meldet einen Schokoladendiebstahl.

Hameln. In Hameln hatte es drei Täter gestern Nachmittag auf Schokolade abgesehen.

Am Montagnachmittag wurde der Polizei in Hameln mitgeteilt, dass zwei Männer mit einen "überfüllten" Einkaufswagen mit Süßigkeiten den Einkaufsmarkt in der Fischbecker Landstraße verlassen hätten, ohne zu zahlen. Anschließend hätten sie das Diebesgut in einen Transporter geladen und seien zu Fuß vom Parkplatz geflüchtet. Der Transporter sei von einer weiteren Person dann in Richtung Hess. Oldendorf gefahren worden. Durch eine Streifenwagenbesatzung konnte der Transporter dann im Bereich Welsede angehalten und kontrolliert werden. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 43-jährigen rumänischen Staatsangehörigen ohne Wohnsitz in Deutschland. In dem Transporter konnten 1.120 Packungen Schokolade und Schokoladenprodukte aufgefunden werden. Das Diebesgut hatte einen Wert von rund. 2.200 Euro. Die flüchtigen Personen konnten im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Da durch die Staatsanwaltschaft keine Haftgründe gesehen wurden, wurde der 43-jährige nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen entlassen.