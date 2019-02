Freitag, 01. Februar 2019

Diebesgut gesucht - 262 Stangen Zigaretten gefunden

Die Polizei stellte die Kartons mit Zigaretten sicher. Foto: Polizei Höxter

Bad Driburg.Eigentlich suchte die Polizei Höxter nach Diebesgut aus einem Ladendiebstahl, als sie vergangene Woche ein Haus in Bad Driburg durchsuchte. Aber in einem Nebenraum machten die Beamten eine ganz andere Entdeckung: 262 Stangen Zigaretten stapelten sich dort, sauber verpackt in mehreren Kartons, sortiert nach fünf verschiedenen Marken. Die Steuerbanderolen fehlten teilweise, viele Packungen waren als "duty free" markiert. Somit besteht der Verdacht der Steuerhinterziehung und der illegalen Einfuhr sowie Handel mit Zigaretten. Die Zigarettenkartons wurden durch die Polizei Höxter sichergestellt und abtransportiert. Die Zollfahndung hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen