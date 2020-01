Montag, 27. Januar 2020

Diebstähle in Deensen und Stadtoldendorf - Zeugen gesucht

Die Polizei bittet um Hinweise der Bevölkerung. Foto: Polizei Stadtoldendorf

Deensen/Stadtoldendorf. Im Rahmen der Ermittlungen zu mehreren Diebstahlsdelikten benötigt die Polizei in Stadtoldendorf die Mithilfe der Bevölkerung. Es ist zum einen die Herkunft eines KFZ-Diagnosegerätes des Herstellers „Wetecom“ unbekannt. Das Gerät wurde im Rahmen eines Diebstahlsdeliktes in Deensen in der Nacht zum 9. Januar aufgefunden. Außerdem kam es in der Nacht zum 25. Januar im Mardieksweg in Stadtoldendorf unter anderem zu einem Fahrraddiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Dieb nach Mitternacht mit dem weißen Damen-Treckingrad (28 Zoll) durch die umliegenden Wohngebiete gefahren. Das könnte von Anwohnern bemerkt worden sein. Der Radfahrer müsste in der Straße „Am Hopfenberge“ auch einem Paar beim Gassigehen mit einem größeren Hund begegnet sein. Hinweise auf den Eigentümer des Diagnosegerätes sowie den Fahrraddieb nimmt die Polizeidienststelle in Stadtoldendorf entgegen (05532/90130).