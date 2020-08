Dienstag, 18. August 2020

Dielmisser fährt mit dem Trecker bei Heinade ins Zentrum des Tornados

Dieses Foto „schoss“ Carola Paulat am Montag gegen 14 Uhr auf dem Heimweg von Einbeck über Dassel nach Mackensen.

Heinade. Christoph Laskowski kann schon wieder lachen. Am Montagabend aber, und erst recht Dienstag morgen bei der Lektüre des TAH, war dem 32-jährigen Dielmisser doch recht mulmig geworden. Erst da hatte er erkannt, in welcher Gefahr er sich am Montag bei der Arbeit auf einem Acker bei Heinade befand: Er war völlig unvorbereitet mit dem Trecker ins Zentrum des Tornados gefahren. „Auf einmal konnte ich nichts mehr sehen,“ erzählte er dem TAH. Dann sei der Außenspiegel des Traktors mit großer Wucht umgeklappt und gegen die Scheibe geschlagen. Zum Glück blieb alles heil – auch Christoph. (rei)

