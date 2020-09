Dienstag, 15. September 2020

Dienstjubiläum bei der Stadt Stadtoldendorf

Stadtdirektor Wolfgang Anders (links) und Bürgermeister Helmut Affelt (rechts) gratulieren dem Ehepaar Walter für das langjährige und umfassende Engagement. Foto: TAH

Stadtoldendorf. „25 Jahre Museumsleiter und Stadtheimatpfleger – das ist eine sehr lange Zeit, in der wertvolle Arbeit für die Stadt Stadtoldendorf von Ihnen geleistet wurde“, so begrüßt Stadtdirektor Wolfgang Anders das Ehepaar Walter und einige Mitglieder der Museumsarbeitsgemeinschaft zu einer kleinen Feierstunde im Alten Rathaus. Er erinnert an das Jahr 1995 als Helmut Walter das Amt von seinem Vorgänger Bernd Füllner übernahm, der ihn schon damals als einen seiner engagiertesten Mitarbeiter im Museumsteam bezeichnete.

Mehr lesen Sie im TAH vom 16. September 2020.