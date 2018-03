Donnerstag, 29. März 2018

„Diese jungen Menschen dürfen nicht sinnlos gestorben sein“

Die Landrätin mit den Geehrten und den Offiziellen des Volksbundes.

Kreis Holzminden. Zwei Wochen harte Arbeit zwischen ausgeblühter Erika und verwitterten Gedenkkreuzen haben die Sieben auf sich genommen. Sie haben gejätet und gemäht, geputzt und geharkt. Und sie waren in diesen zwei Wochen sehr viel mehr als fleißige Gärtner: Im Dienst des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge haben sie gegen das Vergessen gearbeitet und Brücken geschlagen. Brücken, die von Holzminden im Weserbergland bis nach Lommel in Belgien reichen. Für Angela Schürzeberg, Landrätin und Vorsitzende des Kreisverbandes Holzminden des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge ist das Anlass, die sieben Reservisten und Soldaten auszuzeichnen, die sich in den Dienst der guten Sache gestellt haben. (bs)

