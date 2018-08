Sonntag, 26. August 2018

Dieter Weinholz und Tamara Genrich siegen

Matthias Berkemann (143) übernimmt direkt nach dem Start die Spitze und gewinnt den Zehn-Kilometer-Lauf.

Holzminden. Die Sonne strahlte, die Kinder lachten und pünktlich um zehn Uhr schlug die Klappe zu. MTV-Sportwartin Katrin Schliephake und Vorsitzender Hermann Meier gaben am Sonntagmorgen das Startsignal für die ersten Läufer des 24. Bültelaufs 2018. Darunter war ein bunt gemischtes Teilnehmerfeld von jung bis alt, Vereinsläufern und Hobbysportlern sowie Dauerläufern und Walkern.

„Wir sind sehr stolz, dass wir auch in diesem Jahr wieder an den Start gehen können“, sagte MTV-Vorsitzender Hermann Meier im TAH-Gespräch. „Die Veranstaltung des Bültelaufs ist mit einem großen Aufwand verbunden, den wir als Team stemmen müssen. Immerhin sind wir selbst dafür verantwortlich, unser ganzes Equipment aus der Turnhalle ins Stadion zu bringen“, erklärte Sportwartin Katrin Schliephake weiter.

Für die gestarteten Läufer war aber auch in diesem Jahr wieder bestens gesorgt. Der MTV Altendorf hat keine Mühen gescheut und ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt. So gab es eine 22,6-Kilometer, 10-Kilometer und 4,3-Kilometer Laufstrecke sowie eine 10- beziehungsweise 4,3 Kilometer Walkingstrecke. Für die kleinen Teilnehmer kam sogar noch ein 300 Meter Bambinilauf dazu.

Insgesamt gingen rund 125 Läufer beziehungsweise Walker an den Start, was Katrin Schliephake erfreute: „Es ist toll, wenn unser Engagement mit einer Vielzahl von Läufern gewürdigt wird. Doch ich kann schon verraten, dass wir in diesem Jahr mindestens bei der 22,6- und 10-Kilometer-Distanz neue Sieger haben werden, weil die Sieger vom letzten Jahr leider verhindert sind. Das bringt vielleicht Spannung in die Sache.“

Beim Start setzte sich auffällig schnell Matthias Berkemeier ab. Wie sich am Ende herausstellte konnte dieser den 10-Kilometer-Lauf nach knapp 40 Minuten auch für sich entscheiden. Zuvor kam Benjamin Gundelach als Sieger der 4,3-Kilometer-Strecke nach 19 Minuten und Stella Kaschura mit knapp 24 Minuten als erste Frau ins Ziel. Unter den 4,3-Kilometer-Läufern befand sich zudem noch ein kleiner großer Held, denn Kim Vorköper schaffte im Alter von sieben Jahren als jüngster Läufer mit einer Zeit von rund 26 Minuten problemlos den Lauf. Als ältester Läufer war wie erwartet Laufwunder Wilhelm Wehrmann mit 84 Jahren dabei.

Beim dazwischenliegenden Bambinilauf musste sich Vorsitzender Hermann Meier auch in diesem Jahr gegen acht zielstrebige Nachwuchssportler geschlagen geben.

Den 22.,6-Kilometer-Lauf gewann Dieter Weinholz mit 1:35 Stunden. Als erste Frau kam Tamara Genrich mit 1:54 Stunden ins Ziel. Die Walkerläufe der Männer wiederum gewannen Udo Beuster mit 1:10 Stunden auf zehn Kilometern und Friedrich Holm mit gut 37 Minuten über fünf Kilometer. Siegerinnen der Damen wurden über zehn Kilometer Christiane Geffert und Antje Meese, die nach 1:10 Stunden zeitgleich ins Ziel kamen. Bei der Fünf-Kilometer-Distanz kam Anette Rothmann nach 34 Minuten als Erste ins Ziel.

Damit der Bültelauf erneut einem guten Zweck dient, hat sich der MTV Altendorf in diesem Jahr dafür entschieden, den Hospiz-Verein Region Holzminden e.V. mit 200 Euro zu unterstützen. „Wir eröffnen demnächst ein Büro in der Neuen Straße, wo wir unsere Arbeit rund um Trauerbeistand und Sterbebegleitung ausweiten werden“, verriet Einsatzleiterin Diana Schwannecke.

Schlussendlich konnten Katrin Schliephake und Hermann Meier zufrieden sein. Doch der nächste Lauf wartet schon: „Die Arbeit für 2019 beginnt dann, wenn dieser Lauf zu Ende ist und dafür brauchen wir wieder viele helfenden Hände“, sagte Meier abschließend.