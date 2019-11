Freitag, 22. November 2019

Digital-Pakt Schulen: Holzmindens Grundschulen sollen ausgestattet werden

Die Grundschulen sollen vom Digital-Pakt profitieren. Foto: spe

Holzminden. Die Stadt Holzminden will von Fördergeldern aus dem Digital-Pakt Schulen profitieren. Der Stadtrat hat einstimmig beschlossen, eine Förderung zu beantragen und rechnet mit 115.000 Euro. Den vier städtischen Grundschulen soll der jeweils zustehende Sockelbetrag in Höhe von 30.000 Euro über den Haushalt 2020 für die Anschaffung digitaler Technik zur Verfügung gestellt werden. Die Grundschule Neuhaus ist wegen der niedrigen Schülerzahl mit 25.000 Euro dabei. Aus den Mitteln können zum Beispiel eine bessere digitale Vernetzung, die Einrichtung von schulischem WLAN, Aufbau- und Weiterentwicklung einer digitalen Lehr- und Lerninfrastruktur, aber auch digitale Arbeitsgeräte und die Anschaffung von Tablets und Laptops finanziert werden. Inwieweit die Grundschüler selbst bereits mit digitalen Geräten wie Tablets und Notebooks arbeiten, ist pädagogisch umstritten. In dieser Schüleraltersstufe sind nach wissenschaftlichen Untersuchungen analoge Lernformen sinnvoller und wirksamer. Das war auch Thema in der Ratssitzung. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 23. November.