Mittwoch, 12. August 2020

Digitale Infrastruktur ist noch wichtiger als Verkehrsanbindung

Von links: Landrat Michael Schünemann, Hermann Grupe, Thomas Bremer und Stefan Birkner. Foto: fhm

Stadtoldendorf. Es ist ein Gespräch, das für die Politik in Hannover wichtig ist, sagt Stefan Birkner, Landesvorsitzender der FDP. Der frühere Umweltminister des Landes Niedersachsen ist nach Stadtoldendorf gekommen, um konkret über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft und den ländlichen Raum zu sprechen. Es ist eine eindringliche Erkenntnis, die er so im Landkreis Holzminden – dem Kreis mit der längsten Autobahnzufahrt – noch nicht gehört hat: Digitale Infrastruktur ist noch wichtiger als Verkehrsanbindung. Birkner ist zu Gast bei VG Orth, einem angesehenen und familiengeführten Großunternehmen der Gipsindustrie mit vier Standorten in Deutschland. Thomas Bremer, geschäftsführender Gesellschafter der VG Orth, spricht über seine Corona-Erfahrungen und die Folgen. Ebenfalls sind Holzmindens Landrat Michael Schünemann und FDP-Landtagsabgeordneter Hermann Gruppe zu Gast in Stadtoldendorf. (fhm)

