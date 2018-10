Mittwoch, 31. Oktober 2018

Digitalisierungskompass: Holzminden liegt vor Höxter

Foto: Bauarbeiten in Kirchbrak, bei denen Breitbandkabel verlegt wurden. Foto: jbo/Archiv

Kreis Holzminden. Die Städte sind vorn, der ländliche Raum liegt hinten. das sagt die neue Studie „Digitalisierungskompass 2018“ von Prognos und Index zur Digitalisierung in Deutschland, die in Zusammenarbeit mit dem Handelsblatt erstellt wurde. Die Studie untersucht, wie die Städte und Landkreise für den digitalen Wandel aufgestellt sind. Der Landkreis Holzminden landet bei dieser Studie auf Platz 324, der Landkreis Höxter auf Platz 342 (letzter Platz in NRW), der Landkreis Hameln-Pyrmont auf Platz 140, der Landkreis Northeim landet auf Platz 263 und der Landkreis Hildesheim auf 99. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 01.11.2018