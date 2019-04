Sonntag, 21. April 2019

Digitalradio in Holzminden hören

Digitale Radioempfang läuft in Holzminden bis Jahresende. Foto: bs

Kreis Holzminden. „UKW ist eine überholte Technik“, meint das Digitalradio Büro Deutschland, das sich für eine flächendeckende Verbreitung des Digitalradios (DAB+) einsetzt. Doch noch läuft DAB+ im Landkreis Holzminden nicht so ganz einwandfrei – besser gesagt: so ziemlich gar nicht. Zum Jahresende hin soll aber auch hier der Radioempfang der Zukunft einwandfrei laufen. „Topographische Besonderheiten Holzmindens“ seien für die „bestehenden Versorgungslücken“ im Landkreis verantwortlich, so das Digitalradio Büro Deutschland auf die Nachfrage des TAH. Ende des Jahres sei dann „der einwandfreie DAB+-Empfang in ganz Holzminden (innerorts und außerorts) möglich“, so das Versprechen. Damit gehört der Landkreis Holzminden zu den letzten drei Prozent Fläche in Deutschland, die DAB+-Empfang bekommen. 97 Prozent der Bundesrepublik hören schon digital. (ap)

