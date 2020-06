Dienstag, 23. Juni 2020

Diskussion über Personalbedarf der Kreisverwaltung vorerst zurückgestellt

Die Leiterin des Gesundheitsamtes, Dr. Ursula Schaper (rechts) bei ihrem Corona-Sachstandsbericht im Kreistag. Foto: rei

Kreis Holzminden. Trotz mieser Finanzlage und großem Investitionsstau wird vom Holzmindener Kreistag grundsätzlich anerkannt, dass weiteres Personal benötigt wird. Aber wo und wieviel? In der Kreistagsssitzung am Montagnachmittag in der Stadthalle stellen Grüne und Linke einen Dringlichkeitsantrag und wollen den zusätzlichen Stellenbedarf im Jugendamt noch auf die Tagesordnung setzen. Damit scheitern sie jedoch an der mehrheitlichen Ablehnung ihrer Kreistagskollegen. Aber auch die Verwaltung mahnt zur Zurückhaltung. Landrat Michael Schünemann verweist darauf, dass auch im Gesundheitsamt mehr Personal (geredet wird von zehn Stellen) erforderlich ist. Außerdem sind zurzeit noch 50 Stellen aus dem Stellenplan unbesetzt. Alles zusammen müsse laut Landrat erst einmal gründlich strukturiert werden. (rei)

