Sonntag, 13. Oktober 2019

DJ City Festival Holzminden feiert gelungene Premiere

Meist zogen die Festival-Besucher in Gruppen von Kneipe zu Kneipe. Foto: bk

Holzminden. Das Holzmindener „DJ City Festival“ gab am Sonnabend seine Premiere. Von Techno bis Rock‘n‘Roll war für jeden etwas dabei. Es wurde gesungen und getanzt, was das Zeug hält. Zwar kamen die Festival-Besucher nach Angaben des Veranstalters erst relativ spät in Schwung – aber ab 23 Uhr seien die meisten Läden gut gefüllt gewesen. Am Ende wurden rund 1.250 Gäste gezählt. (bk)

