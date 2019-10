Dienstag, 01. Oktober 2019

DJ City Festival Holzminden mit alten und jungen Acts

Top-Act beim ersten DJ City Festival in Holzminden ist Gordon Hollenga. Foto: Oliver Nauditt

Holzminden. Die Premiere des Holzmindener DJ City Festivals am Sonnabend, 12. Oktober, kommt mit einem großartigen Musik-Mix für Jung und Alt daher. DJ Mario oder Klaus Herrfurth – Urgesteine der DJ-Szene aus Holzminden – spielen in der Nacht an den Platten. DJ Mario legt im Da Franco Disco-Musik der 80er- und 90er-Jahre auf und Klaus Herrfurth gibt in der Alten Liebe sein Bestes mit Musik von den 70ern bis in die 90er-Jahre. Top-Act beim ersten DJ City Festival in Holzminden wird Gordon Hollenga sein – als Teil der Disco Boys sorgt er seit Jahren für Spaß auf dem Dancefloor. Passend zum Original-Night-Wildstyle einer exzessiven Partynacht serviert Hollenga seine ganz persönliche Auswahl aus allen Arten von House, Techhouse, Funk, Soul, Disco, Indie, Hip Hop, R’n’B, 90er, Techno, Electro und Co. – ein rockiges, ravendes, pumpendes, völlig losgelöstes Groovemonster. (ap)

