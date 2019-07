Dienstag, 30. Juli 2019

DJ City Festival in Holzminden am 12. Oktober

„Deine Stadt! Deine Musik! Deine Party!“, heißt es am 12. Oktober

Holzminden. Am Sonnabend, 12. Oktober, wird die Holzmindener Innenstadt zu einer riesigen Disco. „Deine Stadt! Deine Musik! Deine Party!“ – so lautet das Motto des ersten DJ City Festivals in Holzminden. Genau wie bei der Kneipennacht bekommen die Gäste ein Kontrollband, das Zutritt zu allen teilnehmenden Clubs & Kneipen gewährt.

„Die Holzmindener Wirte hatten schon nach der ersten Kneipennacht den Wunsch geäußert, ein zweites Event im Jahr stattfinden zu lassen.“ so Stefan Friedrich (OWL Booking) auf die Frage, wie es zu dieser Entscheidung kam und ergänzt „Eine zweite Kneipennacht mit Live-Musik würde der beliebten Veranstaltung das Besondere nehmen, daher haben wir uns entschieden, die Originale zu spielen und haben dafür wieder für viele Musikrichtungen mit erstklassigen DJs und Live-Performances besetzt. So können wir ein zweites Kulturevent in Holzmindens Gastronomie stattfinden lassen, das viele Musikgeschmäcker und Altersklassen begeistern wird.“.

In zwölf Clubs und Kneipen werden mindestens 14 DJs auflegen und teilweise dazu Live performen. Die teilnehmenden Gaststätten & Clubs sind bisher: Essighof, Tanztreff Janzen, Tanzbar Life, Goldstone, Biersalon Lion, Highlight, Flash, Ristorante Da Franco, Comeback und Die alte Liebe. Gespräche mit der zwölften Location finden gerade statt.

Das Line-Up steht ebenfalls fast komplett und ist mit Namen wie Gordon Hollenga (The Disco Boys), DJ Søren (Nachtarena Bielefeld), Weloti Sound (Soundsystem), Stiggi Thunder (Rockabilly), DJ Mario (Herzog Carl), DJ Klaus Herrfurth (King George Pub), DJ Seventastic, Sonoro, Lùgé und DJ James T. Cash erstklassig besetzt. Von elektronischer Musik über Reggae & Dancehall, HipHop, 80er & 90er Disco Revivals, Rock‘n Roll & Rockabilly, klassischer Partymukke bis hin zu Partyrock und Hard & Heavy wird so ziemlich jeder „feierbare“ Musikgeschmack bedient. Das komplette Line-Up wird ab dem 15. August unter www.city-festival.de bekannt gegeben.

Der Eintritt beträgt 10 Euro im Vorverkauf. Bändchen sind ab dem 15. August erhältlich beim Täglichen Anzeiger Holzminden, im Stadtmarketing Holzminden, bei Mc Donald‘s Holzminden und in allen teilnehmenden Clubs und Kneipen.

E-Tickets gibt es bereits schon jetzt. Diese werden an der Abendkasse am Essighof gegen ein Bändchen getauscht, ganz unkompliziert. Einfach Ticket ausdrucken oder auf dem Smartphone speichern und dort vorlegen. Online unter owl-booking.de/tickets

An der Abendkasse beträgt der Eintritt 15 Euro. Die Veranstaltung startet um 21 Uhr, der Einlass beginnt ab 20 Uhr. Ende der großen Party ist um 3 Uhr.