Montag, 27. August 2018

DLRG Holzminden: 190 Kilometer für das neue Boot

DLRG begeht den 90. Geburtstag mit einer Feierstunde und einem Zehn-Stunden-Schwimmen.

Holzminden. Sonnabendmorgen: 13 Grad, Regen – und im Freibad steigen die Schwimmer für die DLRG ins Wasser, schwimmen Runde um Runde, zehn Stunden lang. 190 Kilometer sind es schließlich – also etwa die Strecke von Holzminden bis Frankfurt am Main. Und warum diese sportliche Anstrengung an einem der kältesten Tage in diesem Hitzesommer? Die DLRG feiert ihren 90. Geburtstag und möchte sich mit einem Geburtstagsgeschenk belohnen: einem neuen Rettungsboot. Dem sind die Lebensretter an diesem Wochenende einen großen Schritt näher gekommen.

Es ist ein kleiner, aber feiner Festakt, mit dem das Jubiläumswochenende für die DLRG-Ortsgruppe Holzminden beginnt. Ins Foyer der Stadthalle Holzminden haben die Wasserretter all die eingeladen, mit denen sie eng zusammenarbeiten: Feuerwehr, THW, Bundeswehr, Hilfsorganisationen. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 28.08.18