Samstag, 25. Mai 2019

DLRG testet „Tauch-Drohne“ in Holzmindener Kiesteich

Wo könnte sich das zu bergende Objekt befinden? Foto: beb

Holzminden. Sie ähnelt einem Staubsaugerroboter, hat eine vergleichbare Größe, und erinnert dabei an ein Raumschiff. Gemein hat sie mit letztgenanntem Flugobjekt ihre Bestimmung zur Expedition in oft dunkle Gefilde, in die das menschliche Auge ohne sie gar nicht oder nur mit großer Anstrengung Einblicke erhält. „Sie“, die „Tauch-Drohne“ oder korrekter das ROV (Remotely Operated Vehicle – sinngemäß: ferngesteuertes Fahrzeug), kommt am Sonnabendvormittag in einem der Holzmindener Kiesteiche zum Einsatz. Der DLRG testet die Drohne auf ihre Tauglichkeit als „Spürhund“ unter Wasser. (beb)

Mehr lesen Sie im TAH vom 27. Mai 2019.