Samstag, 01. Juni 2019

dm kann sich Holzminden als Filialstandort vorstellen

Miller & Monroe hat geschlossen. Ist der Laden interessant für dm? Foto: spe

Holzminden. In Höxter haben die Kunden die Wahl zwischen Rossmann, Müller und dm, in Holzminden gibt es nur Rossmann mit jeweils einem Markt in der Innenstadt und in der Bülte – und Rossmanns Ankündigung, den Standort in der Innenstadt aufzugeben. Der TAH fragte beim Drogeriekonzern dm nach, ob sich dm vorstellen könne, in Holzminden eine Filiale zu eröffnen, ob es diesbezüglich Gespräche gegeben habe und von welchen Faktoren eine Filialeröffnung abhängig sei. Eine Antwort gab Peter Stöber, dm-Gebietsverantwortlicher für die Region: „Um unseren Kunden eine gute Erreichbarkeit und Nähe garantieren zu können, ist es uns wichtig, auch in kleineren Gemeinden präsent zu sein. Hierbei käme zum Beispiel eine Ansiedlung im Rahmen eines Fachmarktes in Frage, in denen auch Lebensmittel- und Textilläden vertreten und ausreichend Parkplätze gegeben sind. Wir haben uns in Holzminden bereits erste Objekte angesehen, die unseren Ansprüchen an ein familienfreundliches Einkaufserlebnis gerecht werden. Konkrete Verhandlungen laufen derzeit allerdings nicht.“ Nach einer bevorstehenden Filialeröffnung in der Innenstadt klingt das nicht, der kleine Gewerbepark an der Allersheimer Straße kann einem da schon eher in den Sinn kommen. Und hier hat sich in diesen Tagen mit Miller & Monroe (Foto, ehemals Charles Vögele) gerade ein Filialist aus einem Ladenlokal verabschiedet, das den oben genannten Kriterien sehr nahe kommt... (spe)