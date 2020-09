Dienstag, 15. September 2020

„Dog meets water“ im Hilsbad

Der letzte „Badetag“ der Saison gehört in Hohenbüchen den Vierbeinern. Foto: gök

Hohenbüchen. Nach dem Saisonende für die Zweibeiner bietet der Förderverein nun am Sonntag, 20. September, von 11 bis 17 Uhr bereits das vierte Mal Hundebesitzern einen Badetag für ihre Vierbeiner an. Hundebesitzer haben so die Möglichkeit, ihre Hunde mit dem Wasser vertraut zu machen. Den Zwei- und Vierbeinern soll nach dem Saisonende so noch einmal ein schöner Nachmittag auf der großen Außenanlage geboten werden. Der Eintritt beträgt an dem Tag dann 50 Cent pro Pfote oder Fuß im Freibad, wobei Kinder unter 14 Jahren freien Eintritt haben. Der Förderverein sorgt zusammen mit dem Hilsbad-Kiosk-Team beim Hundeschwimmen auch für das leibliche Wohl. So ist eine Kuchentafel, Leckereien vom Grill sowie Getränke für die Zweibeiner vorgesehen.