Dienstag, 09. Juni 2020

Dogan und Elwayss kehren zum FC Stadtoldendorf zurück

Gihad Elways (links) und Muzaffer Dogan kehren dem SV Holzminden nach nur einer Saison wieder den Rücken und kehren zu ihrem Stammverein, dem FC Stadtoldendorf, mit Trainer Mario Surmann (Mitte) zurück.

Stadtoldendorf. Fußball-Bezirksligist FC Stadtoldendorf präsentiert die ersten beiden Neuzugänge für die kommende Saison. Mit Muzaffer Dogan und Gihad El-Wayss kehren zwei ehemalige FC-Spieler zurück und freuen sich auf die kommenden Aufgaben. „Wir vom FC Stadtoldendorf sind froh, die beiden ehemaligen Ju-gendspieler wieder in Stadtoldendorf begrüßen zu können“, freut sich FC-Trainer Mario Surmann, der die beiden beim Kreisligisten SV Holzminden loseisen konnte. Beide haben bereits in der Bezirksliga ihre Erfahrungen sammeln können und werden das Team von Trainer Surmann enorm verstärken. Gihad ElWayss ist ein zentraler Mittelfeldspieler der vornehmlich auf der 6er Position gespielt hat und dort auch vermutlich zum Einsatz kommen wird. Muzaffer Dogan hat in seiner Zeit in der Bezirksliga eher defensiv gespielt, aber in der Jugendzeit auch als Torjäger für Furore gesorgt und somit wird hier die Vorbereitung entscheiden, wo er seine Stärken hat und wo er in der Zukunft zum Einsatz kommt. Beim SV Holzminden war er bis zur Corona-Pause in der Kreisliga mit neun erzielten Toren der treffsicherste Spieler. (r)