Montag, 10. August 2020

Dominique Horwitz liest in Corvey

Dominique Horwitz, hier bei der Eröffnung der Berlinale, wird Tacitus, Müller und Heine rezitieren. Foto: Sibbi

Corvey. Das Via Nova – Kunstfest Corvey 2020 wird in Kürze starten, es widmet sich vom 4. September bis 4. Oktober dem Thema „Wild – Wald – Welt“. Der Schauspieler Hans Löw, der am Eröffnungstag (Freitag, 4. September, 17 Uhr) Texte von Tacitus, Heiner Müller und Heinrich Heine lesen sollte, musste aufgrund einer jetzt doch möglichen Theaterpremiere leider absagen. „Ersatzmann“ ist der international bekannten Schauspieler Dominique Horwitz. Dominique Howitz wurde 1957 in Paris geboren. 1971 zog seine Familie nach Berlin. Er ist Film- und Theaterschauspieler sowie Sänger und hat Engagements an Theatern in Tübingen, München und Hamburg. Mit Josef Vilsmaiers „Stalingrad“ (1992) wurde er einem internationalen Kinopublikum bekannt.

Mehr lesen Sie im TAH vom 11.08.2020.