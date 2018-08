Sonntag, 26. August 2018

Domstädter sind eine Nummer zu groß

Der Stadtoldendorfer Muzaffer Dogan im Zweikampf mit dem Hildesheimer Agron Luma.

Stadtoldendorf. Für den FC Stadtoldendorf gab es am vierten Spieltag der Fußball-Bezirksliga nichts zu holen. Es war die erwartet schwere Aufgabe, bei der es für die Stadtoldendorfer von Anfang an nur um Schadensbegrenzung ging. Nach dem 1:1-Ausgleich, direkt nach dem Wiederanpfiff, keimte sogar so etwas wie Hoffnung auf, die Punkte zu teilen. Doch letztlich mussten die Hausherren anerkennen, dass Newroz Hildesheim eine Nummer zu groß war und sich mit 2:5 (0:1) deutlich geschlagen geben. Der FC rutscht zunächst auf den 12. Tabellenplatz ab.

Vom Anpfiff an bestimmten die hoch favorisierten Gäste das Spielgeschehen. Das Team in Schwarz gab den Takt in der Partie an und ließ das Leder gepflegt in den eigenen Reihen zirkulieren. Die Homburgstädter zogen sich von Beginn an zurück und wollten mit einer stabilen Fünferkette in der Defensive Schaden vom eigenen Tor abwehren. „Es war der erwartet harte Gegner. Wir haben versucht mit drei weit vorgezogenen Angreifern für Entlastung zu sorgen. Leider konnten wir uns aus der Umklammerung zu selten befreien“, berichtete FC-Coach David Bisset nach Spielende. Mitte der ersten Halbzeit passierte der erste herbe Rückschlag für die Gastgeber: FC-Verteidiger Tobias Schulz, offenbar mit einer schwereren Knieverletzung, musste vom Kunstrasenplatz. Danach folgte eine Belagerung der Gäste und nur wenig später fiel das längst fällige 1:0-Führungstor für den SV in Minute 35. Die Hausherren zeigten sich in der Offensive bis zum Pausentee total harmlos.

Der Wiederanpfiff startete für das Bisset-Ensemble mit einem Paukenschlag. Keine drei Minuten waren gespielt, als FCler Niklas Dorf auf die Reise geschickt wurde. Dorf setzte sich auf dem Flügel beherzt gegen seinen Widersacher durch und glich in der 48. Minute völlig überraschend zum 1:1 aus. Aber die Hoffnung währte nicht lange. Die Gäste schüttelten sich kurz und antworten mit präzisen Diagonalpässen auf die starken Außenspieler. Immer wieder riss der Favorit große Lücken in den FC-Abwehrverbund und es brannte minütlich lichterloh vor dem Gehäuse von FC-Schlussmann Robert Schmidt. Eine Viertelstunde wehrten sich die Homburgstädter nach Kräften, aber in der 62. Spielminute ging der Gast mit 2:1 in Führung. Der SV ließ danach nicht mehr locker. Erneut fehlte die Zuordnung in der FC-Zentrale und die Gäste erhöhten in der 67. Minute auf 3:1. Nur wenig später auf 4:1 und 5:1. Das Match war entschieden und die gebeutelte Bisset-Elf sehnte sich mittlerweile nur noch nach dem Schlusspfiff. „Vier Spieler haben gestern kurzfristig abgesagt und wir mussten heute stark ersatzgeschwächt antreten. Gegen diesen Gegner können wir so einfach nicht mithalten. Die Punkte für den Klassenerhalt müssen wir gegen andere Mannschaften holen“ so Bisset abschließend. Den letzten Treffer für den FC steuerte wiederum Niklas Dorf bei. Sein Tor zum 2:5-Endstand in der 87. Minute war allerdings nur noch von statistischem Wert.

FC: Robert Schmidt - Sven Seidel, Dennis Wollenburg, Tobias Schulz (27. Achmed El-Wayss (75. David Bisset)), Kasim Yildiz (83. Nico Becker), Patrik Kirschnick, Daniel Kaufmann, Niklas Dorf, Mohamed Chaabu, Fuat Kazan, Muzaffer Dogan.