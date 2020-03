Mittwoch, 18. März 2020

Donnerstag Blutspende bei McDonald’s in Holzminden

Das Foto zeigt, von rechts: Birgit Müller, Gebietsreferentin Blutspendedienst, Emanuel Neuenroth und Maike Neuenroth von McDonald‘s Neuenroth in Holzminden. Foto: tah

Holzminden. „Es sollten jene kommen, die sich gesund und fit fühlen und nicht aus einem Risikogebiet kommen“, sagt Birgit Müller, Gebietsreferentin des Blutspendedienstes. Und Blutspenden werden derzeit besonders benötigt, da die Spendenbereitschaft in Coronazeiten zurückgegangen ist. Am Donnerstag, 19. März, steht das Blutspende-Mobil von 13 bis 19 Uhr auf dem Parkplatz des McDonald’s-Restaurants Neuenroth in Holzminden. Als kleines Dankschön erhält jeder Spender ein Menü und ein Eis gratis.

Gerade jetzt, in der schwierigen Zeit durch den Coronavirus, ist es besonders wichtig, sein Blut zu spenden. Viele Erkrankte müssen Präparate, die aus Spenderblut gewonnen werden, erhalten. Gerade Krebspatienten sind auf Blutpräparate angewiesen. Aktuell gibt es täglich Einbrüche von acht bis zehn Prozent bei den Blutspendern. Die Spender brauchen keine Angst zu haben, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Der Blutspendedienst achtet verschärft auf Hygienemaßnahmen, und zwischen den Spendern wird ein bestimmter Abstand eingehalten.

Gesunde Bürger sind also eingeladen, Leben zu retten und am Donnerstag, 19. März, zwischen 13 Uhr und 19 Uhr bei McDonald’s Neuenroth in Holzminden Blut zu spenden.