Mittwoch, 06. Dezember 2017

Doppelgarage steht in Flammen

Die Feuerwehr hatte das Feuer unter Kontrolle. Foto: Thomas Kube

Höxter. Kurz nach Mitternacht wurde die Feuerwehr in Höxter wegen eines Feuers alarmiert. Eine Doppelgarage in der Pionierstraße stand in Flammen. Unter Leitung von Höxters Stadtbrandmeister Jürgen Smits konnten der Löschzug Höxter und die Löschgruppen Lüchtringen und Bosseborn den Brand erfolgreich bekämpfen. Im Einsatz waren auch die Polizei und der Rettungsdienst Holzminden. Die Ursache des Feuers ist noch nicht bekannt. Am Vormittag musste die Feuerwehr nochmals zum Nachlöschen ausrücken. (fhm)