Samstag, 25. Juli 2020

Dorfgemeinschaftshaus Eimen erhält Anbau

Die Holzkonstruktion für die Terrassenüberdachung am Dorfgemeinschaftshaus Eimen konnte jetzt errichtet werden. Foto: rb

Eimen. Bei einigen Mitgliedern des Verkehrsvereins Eimen reifte in den letzten Jahren die Idee, am Dorfgemeinschaftshaus eine Terrassenüberdachung zu errichten, um bei Feiern, wie zum Beispiel dem Maibaumaufstellen, einen wetterfesten Unterstand zu haben. Der Vorstand griff die Idee auf, und Gespräche mit der Gemeinde wurden geführt. Der Anbau sollte in Eigenleistung des Verkehrsvereins errichtet, die Kosten durch die Gemeinde getragen werden, so war die Idee des Vorstands. Die Gemeinde signalisierte Zustimmung.

Angebote wurden eingeholt und eine Kostenschätzung erstellt. Die Pläne wurden gezeichnet und der Bauantrag im November 2019 eingereicht. Schon im Januar 2020 wurde die Baugenehmigung erteilt, sofort das Holz bestellt und am 1. Februar 2020 konnten die Fundamente in Eigenleistung des Verkehrsvereins betoniert werden. Dann sollte es unverzüglich weitergehen, doch Corona machte einen Strich durch die Rechnung. Durch die Kontaktbeschränkungen war ein Weiterbau vier Monate lang nicht möglich.

Nachdem nun aber wieder zehn Personen zusammen etwas unternehmen können, ohne die Abstandsregeln von eineinhalb Metern einhalten zu müssen, konnte es jetzt weitergehen mit dem Errichten der Holzkonstruktion für die Überdachung der Terrasse. Die Restarbeiten und die Glaseindeckung sollen in den kommenden Wochen erfolgen, so dass mit der Fertigstellung noch in diesem Herbst zu rechnen ist. (rb)