Freitag, 28. Juni 2019

Dougie MacLean gastiert in Alfeld

Dougie MacLean mit seiner Gitarre. Foto: Agentur

Alfeld/Delligsen. Der schottische Liedermacher, Song-Poet, Komponist, Gitarrist und Sänger Dougie MacLean ist Schottlands herausragender und bekanntester Künstler seines Genres in der Welt, in Schottland auch als ein nationaler Schatz und Held verehrt. Auf Einladung des Fördervereins für Kunst und Kultur in Alfeld und Umgebung in Zusammenarbeit mit der Delligser Initiative „Liederzeit – Zeit für Lieder“ tritt er am Sonnabend, 29. Juni, um 20 Uhr im Theatersaal des Gymnasiums Alfeld auf. Einlass ist bereits um 19 Uhr. Zu diesem Top-Event hat sich auch der Lead-Sänger der ehemaligen Dubliners, Sean Cannon, durch vier Konzerte mit „The Cannons“ in der Region sehr bekannt, als Besucher angesagt, der auch im Duett mit MacLean auftreten wird.

Mehr lesen Sie im TAH vom 28. Juni 2019.