Dienstag, 21. Mai 2019

Dr. Bernd Althusmann im Gespräch mit Holzmindenern

Ihre Themen waren die Landes- und Europapolitik.

Holzminden. Es ist ein Parforceritt durch die Landes- und Europapolitik, den Dr. Bernd Althusmann, stellvertretender Ministerpräsident und niedersächsischer Wirtschaftsminister, in Holzminden gemeinsam mit dem Landratskandidaten Michael Schünemann und dem Kandidaten für das Amt des Samtgemeindebürgermeisters in Bevern, Thomas Junker, absolviert. Er streift die Erfolge der SPD-CDU-Regierung im Land Niedersachsen, die die Vereinbarungen im Koalitionsvertrag unaufgeregt abarbeitet, er taucht ein in die europäischen Herausforderungen, spricht über Weltpolitik und die Auswirkungen auf den Landkreis Holzminden, um dann einzuladen zum Dialog. Am Ende stehen ein flammender Appell für Europa und zwei Einladungen nach Hannover: Die eine richtet sich an die Kreishandwerkerschaft, die andere an die B240-Initiative. (bs)