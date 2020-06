Mittwoch, 03. Juni 2020

Dr. Dirk Dammann gibt Tipps für Familien in der Corona-Krise

Dr. Dirk Dammann ist seit 2017 leitender Arzt des Albert-Schweitzer-Therapeutikums in Holzminden. Foto: Albert-Schweitzer-Familienwerk

Holzminden. Das Leben hat in weiten Teilen Deutschlands zuletzt stillgestanden. Kindertagesstätten, Schulen und Vereine öffnen sich erst langsam wieder. Vor allem Familien mit Kindern trifft der Lockdown mit voller Wucht. Ein Interview mit Dr. Dirk Dammann, leitender Arzt des Albert-Schweitzer-Therapeutikums in Holzminden, Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, über die Folgen für die Kinder. Außerdem hat der Mediziner wertvolle Tipps für Eltern parat. In einer akuten Krise steht der Bereitschaftsdienst zur Verfügung unter der Telefonnummer 05531/93110. Auf dem Anrufbeantworter wird die Nummer des Diensthabenden angesagt. Die Institutsambulanz ist unter der Nummer 05531/9311600 zu erreichen.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 3. Juni