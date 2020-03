Freitag, 06. März 2020

Dr. Foellmer, Vorsitzender der IG Oberweser, bekommt Haarmann-Nadel der Stadt Holzminden

Dr. Rolf-Jürgen Foellmer nahm die Haarmann-Nadel aus den Händen von Holzmindens Bürgermeister Jürgen Daul entgegen. Fotos: spe

Holzminden. Dr. Rolf-Jürgen Foellmer hat am Freitag im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Rathaus aus den Händen von Bürgermeister Jürgen Daul Haarmann-Nadel und Urkunde entgegengenommen. Die Auszeichnung hatte der Rat der Stadt Holzminden beschlossen. Der Holzmindener wird als Vorsitzender der Interessengemeinschaft/Eder- und Diemelsee e.V. geehrt für seine Verdienste um die Oberweser und den Erhalt ihrer Schiffbarkeit. Die Haarmann-Nadel wird seit wenigen Jahren erst an Holzmindener Persönlichkeiten verliehen, die sich um das Wohl der Stadt verdient gemacht haben. Foellmer ist der vierte Preisträger.

Über 25 Jahre als Vorsitzender – „was für ein ehrenamtliches Engagement, und das in einem Bereich, in dem die durchaus widerstrebenden Interessen verschiedener Regionen und der sie vertretenden Körperschaften zusammengeführt werden müssen“, führte Bürgermeister Daul in seiner Laudatio aus. Dr. Rolf-Jürgen Foellmer übernahm 1994 von seinem Vater den Vorsitz der IG Oberweser, die sich 2015 öffnete und auch die Interessen der Edersee- und Diemelsee-Anrainer vertritt. Die Stadt Holzminden ist Mitglied der Interessengemeinschaft. „Sie erbringen einen wichtigen Beitrag für die Zukunftsfähigkeit unserer Region“, würdigte Bürgermeister Daul. (spe)

