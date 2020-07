Mittwoch, 15. Juli 2020

Dr. Ghafar Rahim ist neuer Präsident des Rotary Clubs Höxter

Dr. Ghafar Rahim (links) übernimmt die Insignien des rotarischen Präsidenten von Landrat Friedhelm Spieker (rechts). Foto: Rotary Club Höxter

Höxter. Wie in jedem Jahr wechselt zum Juli die Präsidentschaft im Rotary-Club Höxter. Der scheidende Präsident Landrat Friedhelm Spieker nutzte die aus diesem Anlass stattfindende Feierstunde im Hotel Niedersachsen für einen Rückblick auf seine Amtszeit.

Der scheidende Präsident ging zunächst auf die Sozialprojekte ein, die der Rotary Club Höxter im rotarischen Jahr 2019/20 unterstützt hat. Insgesamt hat der Club in diesem Jahr mehr als 50.000 Euro für soziales Engagement aufgewendet, die dem Wunsch des Präsidenten entsprechend überwiegend in Projekte vor Ort im Kreis Höxter geflossen sind. So wurden beispielsweise Corona-Alltagsmasken finanziert und über das Ärztenetz im Kreis Höxter verteilt. Auch das Palliativ-Netz im Kreis wurde mit Unterstützung der Rotary-Clubs aus Bad Driburg und Warburg gefördert.

Ein Highlight des Jahres war das Konzert mit der Big-Band der Bundeswehr in Beverungen, dessen Erlös von 15.000 Euro an die Jugendfeuerwehren im Kreis Höxter und das Bildungshaus Modexen übergeben wurde. Aber auch die geselligen Aktivitäten kamen im Club nicht zu kurz. So fand eine Clubfahrt nach München zum Treffen mit dem österreichischen Partnerclub aus Geras statt und gemeinsam mit den anderen Clubs im Kreis Höxter wurde eine Winterwanderung in Brenkhausen organisiert. Zahlreiche weitere geplante Aktivitäten mussten leider bedingt durch die Corona-Krise abgesagt werden.

Friedhelm Spieker bedankte sich an dieser Stelle herzlich bei Ralf Göllner für seinen Einsatz im Club, insbesondere im Rahmen des Benefizkonzerts mit der Big Band der Bundeswehr. Für seine hervorragenden Leistungen verlieh Präsident Spieker daher Ralf Göllner die Paul Harris Fellowship-Auszeichnung des Rotary-Clubs.

Nach diesem Rückblick auf ein erfolgreiches Präsidenten-Jahr übergab Friedhelm Spieker als Zeichen des Amtsübergangs die rotarische Glocke an Dr. Ghafar Rahim. Dr. Rahim, der lange Jahre als Chirurg im Krankenhaus Holzminden tätig war, kann neben diversen Facharzttiteln und seiner beruflichen Karriere bis hin zum leitenden Oberarzt auch auf ein glückliches Privatleben schauen. Seit 1988 glücklich mit seiner Frau Fatana verheiratet, gingen aus dieser Ehe fünf Kinder hervor und mittlerweile ist er auch stolzer Großvater.

Der frischgebackene Präsident bedankte sich bei den Clubmitgliedern für ihr Vertrauen und seine Wahl. Er stellt sein rotarisches Jahr unter das Motto „Gemeinschaft auf kommunaler und internationaler Ebene“. Hierbei setzt er insbesondere auf die bewährte konstruktive Zusammenarbeit im Vorstand des Clubs.

Er hat zahlreiche Aktivitäten geplant, deren Durchführungen unter den aktuellen Rahmenbedingungen sicher einige Herausforderungen mit sich bringen werden.

Darüber hinaus wird der Rotary-Club Höxter auch im kommenden rotarischen Jahr seiner gesamtgesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden und sicher zahlreiche gemeinnützige Projekte unterstützten.