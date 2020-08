Montag, 10. August 2020

Dr. Heinz Jürgen Bertram neuer Präsident des Lions Clubs Holzminden

Andreas Kösel (links) gab die Präsidentschaft an Dr. Heinz Jürgen Bertram ab. Foto: Lions Club

Holzminden. Andreas Kösel hat das Amt des Präsidenten des Lions Clubs Holzminden an Dr. Heinz Jürgen Bertram übergeben. „Gesellschaft im Wandel – Herausforderung und Chance“, so lautet das Motto für das kommende Lionsjahr. Wie tiefgreifend Corona das Clubleben und die Planung beeinflusst, konnten die Mitglieder und ihre teilnehmenden Damen bei der Amtsübergabe Anfang August erleben. Den Corona-Auflagen geschuldet, trafen sich die Lionsfreunde zunächst auf dem Sportplatzgelände an der Liebigstraße, um wie jedes Jahr ihre Sportabzeichen-Prüfung abzulegen, was fast allen in Gold gelang. Der alljährliche Erwerb des Sportabzeichens ist für den Lions Club eine liebgewonnene Tradition geworden. Danach wechselte man hinüber in das MTV-Sportheim, um beim Grillen in gepflegter Runde mit den Lionsdamen den Wechsel der Präsidentenschaft zu feiern.

