Samstag, 01. August 2020

Dr. Mehlfeld nimmt Abschied vom Holzmindener Krankenhaus

Dr. Thomas Mehlfeld hat jetzt das Holzmindener Krankenhaus ganz offiziell verlassen und wurde von seinen Mitstreitern – im gebührenden Corona-Abstand – verabschiedet. Foto: bs

Holzminden. „Es ist alles anders“, gibt Dr. Thomas Mehlfeld zu. Ein letztes – offizielles – Mal ist er ins Krankenhaus gekommen. Diesmal nicht, um im OP durchs Mikroskop zu schauen und die Instrumente in die Hand zu nehmen, sondern den Blumenstrauß, den ihm Geschäftsführer Bernd Henkemeier überreicht. Denn nach 35 Jahren hat Dr. Mehlfeld die Leitung der Augen-Belegklinik des Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Holzminden abgegeben. Und beginnt jetzt, das andere Leben auch zu genießen. Für Patienten, Ärzte und Mitarbeiter des Holzmindener Krankenhauses bedeutet das aber auch: Eine Ära hat ihr Ende gefunden.

1985 ist aus dem Hannoveraner, der an der MHH studiert hatte und als Oberarzt an der Universitäts-Augenklinik der Medizinischen Hochschule arbeitete, ein überzeugter Holzmindener geworden. Er übernahm eine Augenarzt-Praxis in Holzminden und im November auch die Augen-Belegklinik des Evangelischen Krankenhauses. Bereut, das sagt er heute, hat er diesen Schritt raus aus der Großstadt und hinein in eine landschaftlich reizvoll gelegene Kleinstadt nie.

Dafür aber hat er medizinische Krankenhausgeschichte geschrieben – und sehr, sehr vielen Patienten geholfen. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 01.08.2020