Freitag, 26. April 2019

Dr. Rabe gibt Symrise-Aufsichtsratsvorsitz ab

Dr. Thomas Rabe wird am 22. Mai seine neunte und letzte Symrise-Aktionärsversammlung als Aufsichtsratsvorsitzender in der Holzmindener Stadthalle leiten. Foto: Archiv/rei

Holzminden. Dr. Thomas Rabe, der die Symrise AG seit 2009 als Mitglied und seit 2011 als Vorsitzender des Aufsichtsrates sachlich, professionell und wohlwollend begleitet hat, wird den Vorsitz im Laufe dieses Jahres abgeben. Die Entscheidung steht im Zusammenhang mit der Entscheidung des Sportartikel-Herstellers Adidas, Dr. Rabe demnächst in seinen Aufsichtsrat zu wählen.

Dr. Rabe ist einer der profiliertesten Manager Deutschlands als Vorstandsvorsitzender der Bertelsmann Management SE und als Mitglied mehrerer Gremien im In- und Ausland. Dass er seinerzeit den Aufsichtsratsvorsitz der Symrise AG übernahm, wurde zu recht als Auszeichnung des überaus erfolgreichen Unternehmens betrachtet.

Doch nun hat der 53-Jährige offenbar beschlossen, sich von einigen seiner Ämter zu trennen, bevor er in der Hauptversammlung von Adidas am 9. Mai als neues Mitglied des Aufsichtsrates vorgeschlagen wird.

In der Symrise-Chefetage und auch im Aufsichtsrat wurde die Entscheidung Dr. Rabes mit Bedauern zur Kenntnis genommen. Vollzogen wird der Rücktritt – und auch die Wahl eines Nachfolgers – am 7. August (am Tag nach Rabes 54. Geburtstag) in der nächsten Aufsichtsratssitzung der Symrise AG. Aber Dr. Rabe bleibt dem Gremium immerhin erhalten – sein Aufsichtsratsmandat wird er nicht ablegen. (rei)