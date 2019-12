Freitag, 13. Dezember 2019

Dr. Ulrich Stiebel soll Ehrenbürger Holzmindens werden

Dr. Ulrich Stiebel wird das Ehrenbürgerrecht verliehen. Foto: nig

Holzminden. Dr. Ulrich Stiebel soll die Ehrenbürgerschaft der Stadt Holzminden verliehen werden. Das hat der Rat der Stadt Holzminden einstimmig beschlossen. Gewürdigt werden die unternehmerischen Leistungen Dr. Stiebels für die Firma Stiebel Eltron, als Gründer und Förderer, sein Engagement für die Stiebel Familienstiftung als auch für die Bürgerstiftung und HAWK. Gegründet hat Stiebel die Stiftung zum Wohl des Pflegekindes, die ihren Sitz in Holzminden hat und zu 100 Prozent privat finanziert ist. Auch das Expo-2000-Projekt Brombeerweg und das energetisch richtungsweisende Mikroquartier im Lupinenweg gehen auf Dr. Stiebels Initiative in seiner Heimatstadt zurück. Die Haarmann-Nadel soll Dr. Rolf-Jürgen Foellmer verliehen werden. Auch diese Entscheidung trat der Rat in seiner letzten Sitzung des Jahres. (spe)

