Freitag, 27. September 2019

Dr. Weber ist neuer Professor an der Holzmindener HAWK

Dr. Weber im Lichthof der HAWK. Foto: Katharina Lange/HAWK

Holzminden. Die Digitalisierung durchdringt alle Lebensbereiche. Sich dem zu entziehen, ist kaum möglich. Das stellt Arbeitnehmer wie Unternehmen vor die Herausforderung, die neuen Entwicklungen zu verstehen, für sich zu nutzen und im besten Fall mit zu gestalten. Menschen dazu zu befähigen, ist das Ziel von Dr. Lars Weber. Der 43-Jährige übernahm am 1. September im Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft berufsbegleitend an der HAWK in Holzminden eine neue Professur für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Digitalisierung.

