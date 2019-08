Mittwoch, 07. August 2019

Dr. Winfried Steeger zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden von Symrise gewählt

Dr. Winfried Steeger, der neue Aufsichtsratsvorsitzende von Symrise. Foto: Symrise

Holzminden. Der Aufsichtsrat der Symrise AG hat in seiner ordentlichen Sitzung am Mittwoch Dr. Winfried Steeger (69) zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Dr. Steeger folgt auf Dr. Thomas Rabe (54), der den Aussichtsratsvorsitz auf eigenen Wunsch niederlegt, dem Unternehmen aber weiterhin in seiner Funktion als Aufsichtsratsmitglied erhalten bleibt. Dr. Steeger ist Jurist und Geschäftsführer der Jahr-Gruppe und gehört dem Aufsichtsrat der Symrise AG seit 2012 an. Mit seiner Wahl zum Vorsitzenden ist die Kontinuität für die erfolgreiche Weiterentwicklung von Symrise gewahrt.

Mehr lesen Sie im TAH am 8. August 2019