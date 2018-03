Freitag, 23. März 2018

Drei Austellungen zum Geburtstag

Corinna Wodarz im Museum im Hütteschen Haus. Foto: tah

Höxter. Im Museum im Hütteschen Haus in Höxter wird in diesen Tagen schwer gearbeitet. Bevor an diesem Wochenende die neue Saison startet, müssen noch Möbel aufgestellt, Wohnaccessoires verrückt, Schaufensterpuppen bekleidet und Kinoplakate aufgehängt werden und die Spuren aufwendiger Renovierungsarbeiten beseitigt werden. Das Museum feiert sein fünfjähriges Bestehen mit einer sechsten Saison, die ganz im Zeichen der Wünsche seiner Besucher steht: Die drei Ausstellungen, die die Besucher seit Jahren immer wieder nachfragen, stehen auf dem diesjährigen Programm. (tah)

Mehr lesen Sie im TAH vom 24.03.18.