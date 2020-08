Montag, 03. August 2020

Drei Einbrüche in Gartenkolonie in Holzminden



Holzminden. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in insgesamt drei Kleingärten des Kleingärtnervereins Weserblick eingebrochen. Der Täter verschaffte sich auf verschiedene Art jeweils Zugang zu den Gartenlauben beziehungsweise zu einem Wohnwagen. Dabei entstand durch Aufhebeln von Türen oder Einschlagen von Fensterscheiben ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Entwendet wurden unter anderem Tabakwaren, kleinere Haushaltsgegenstände und Lebensmittel in einem Gesamtwert von etwa 200 Euro. Die Ermittlungen dauern an.