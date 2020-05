Sonntag, 24. Mai 2020

Drei Einsätze für die Feuerwehr Bodenwerder

Gleich dreimal war die Feuerwehr Bodenwerder am, Sonnabend gefordert.

Bodenwerder/ Linse. Gleich mehrere Einsätze galt es für die Ortsfeuerwehr Bodenwerder, am Sonnabend abzuarbeiten. Zunächst wurden die Brandschützer gegen 10.35 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung im Bereich des Sportplatzes an der „Poller Straße“ gerufen. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, konnte schnell „Entwarnung“ gegeben werden. In der angrenzenden Kleingartenkolonie brannte ein „angemeldetes“ Feuer in einer Feuertonne. Dieses hat vermutlich aufmerksame Anwohner beunruhigt, die daraufhin die Feuerwehr alarmiert hatten. So konnten die rund 20 Brandschützer wieder einrücken.

Kurz vor 19 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall auf der „Rühler Straße“ gerufen. Hier sicherten die rund 25 Einsatzkräfte die Unfallstelle ab, stellten den Brandschutz sicher, nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf und unterstützen den Rettungsdienst. Auf Grund der Verletzungen des Fahrers und einer patientengerechten Rettung musste zudem die Beifahrertür des Unfallfahrzeuges mit einer Rettungsschere durch die Einsatzkräfte entfernt werden.

Ein weiterer Einsatz lief gegen 21.40 Uhr bei den Kräften der Ortsfeuerwehren Linse und Bodenwerder auf. Hier benötigte der Rettungsdienst Unterstützung in Form von „Tragehilfe“. Im Bereich des „Bismarkturmes“ war es zu einem medizinischen Notfall gekommen. Da der Rettungswagen nicht bis zum Patienten gelangen konnte, mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Verletzten, nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst, mit Hilfe einer „Schleifkorbtrage“ bis zum Rettungswagen tragen. Nach Auskunft des Pressesprechers der Samtgemeindefeuerwehr Bodenwerder – Polle, Lars Bitterberg, waren die Feuerwehren hier mit 20 Einsatzkräften vor Ort. (gl)