Freitag, 14. Juni 2019

Drei Einsätze für die Wehren der Stadt Holzminden

Gleich dreimal war die Feuerwehr Holzminden von Donnerstagabend bis Freitagmorgen im Einsatz.

Holzminden/Neuhaus. Gleich mehrere Einsätze mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehren in der Stadt Holzminden vom Donnerstagabend bis zum Freitagmorgen abarbeiten.

Um 18.35 Uhr am Donnerstag wurden die Feuerwehren Neuhaus und Silberborn zu einem Feuer in die Heinrich-Sohnrey-Straße nach Neuhaus gerufen. Aus bislang unbekannter Ursache war abgelagerter Bauschutt auf einem Grundstück in Brand geraten. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte der Eigentümer bereits mit eigenen Löschmaßnahmen begonnen. Mit einem C-Rohr löschten die Brandschützer unter Atemschutz das Feuer vollständig ab und suchten die Brandstelle abschließend mit einer Wärmebildkamera nach versteckten Glut- und Brandnestern ab. Im Einsatz waren hier rund 26 Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner der Ortsfeuerwehren Neuhaus und Silberborn.

Um kurz nach 2 Uhr am frühen Freitagmorgen wurden die Kräfte der Feuerwehr Holzminden in die Bahnhofstraße in Holzminden gerufen. Gemeldet wurde eine „unklare“ Rauchentwicklung. Wie die Feuerwehr sowie die Beamten der Polizei hierzu mitteilten, war es aus unbekannter Ursache zu einem Entstehungsbrand in einem Mülleimer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses gekommen. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte hatten die Bewohner den Mülleimer bereits selbst aus der Wohnung gebracht. Zu einem weiteren Schaden sei es vermutlich nicht gekommen. Die Feuerwehr setzte einen Hochrucklüfter ein, um die Reste des entstandenen Brandrauches aus der Wohnung zu drücken. Die beiden Bewohner der betroffenen Wohnung wurden vorsorglich, mit dem Verdacht einer leichten Rauchgasvergiftung, ins Holzmindener Krankenhaus gebracht. Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Holzminden unter der Leitung des Ortsbrandmeisters Michael Nolte mit dem „Ersten Zug“ und rund 42 Einsatzkräften.

Um 2.23 Uhr wurden Feuerwehren Neuhaus, Silberborn und Holzminden erneut zum Einsatz gerufen. In einer Wohnanlage „Am Wildenkiel“ in Neuhaus hatte die automatische Brandmeldeanlage (BMA) Alarm ausgelöst. Wie hierzu aus Kreisen der Feuerwehr mitgeteilt wurde, war es – ebenfalls aus unbekannter Ursache – in einem Patientenzimmer zu einem Entstehungsbrand gekommen. Auf Grund des schnellen Eingreifens der Brandschützer wurden weder Personen verletzt noch entstand hier größerer Sachschaden. Somit konnten die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Holzminden bereits auf der Anfahrt wieder umkehren und zurück fahren. Dennoch waren rund 30 Brandschützer vor Ort bei dieser nächtlichen Alarmierung im Einsatz gewesen.