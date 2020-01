Montag, 13. Januar 2020

Drei Fahrzeuge in Holzminden beschädigt - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen. Foto: tah/Symbolbild

Holzminden. In der Nacht von Sonnabend, 11. Januar, auf Sonntag, 12. Januar, kam es in der Gartenstraße und im Einmündungsbereich zur Bahnhofstraße in Holzminden zu insgesamt drei Sachbeschädigungen an Pkw. Laut Zeugenaussagen gab es gegen 1.50 Uhr laute Klirrgeräusche, woraufhin die Polizei in Holzminden alarmiert wurde. Im Zuge der Ermittlungen wurden dann insgesamt drei Pkw festgestellt, bei denen der Seitenspiegel oder weitere Teile eines Fahrzeugs beschädigt wurden. Die Fahrzeuge waren allesamt am Fahrbahnrad abgestellt. Der Sachschaden erstreckt sich auf mehrere hundert Euro. Es liegen bereits erste Täterbeschreibungen vor, die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Polizei erhofft sich daher weitere Zeugen. Hinweise bitte an die örtliche Polizei unter 05531/9580.