Dienstag, 30. Oktober 2018

Drei HAWK-Absolventen erhalten Förderpreise der Kemper-Stiftung

Preisverleihung auf der Expo Real, von links: Verw.-Prof. Christopher Jäger, die Preisträger Ben Eaton, Christian Märken und Simon Bolz sowie Hon. Prof. Gerhard Kemper, Stifter und Vorstandsvorsitzender der Kemper-Stiftung. Foto: HAWK

Holzminden/München. Die Kemper-Stiftung hat ihren jährlichen Förderpreis für die besten Abschlussarbeiten im Studienbereich Immobilienwirtschaft verliehen. Beim Alumni-Treffen auf der Branchenmesse Expo Real in München erhielten die Absolventen Simon Bolz, Ben Eaton und Christian Märken von der Holzmindener HAWK-Fakultät Management, Soziale Arbeit, Bauen ihre Auszeichnung. Das Besondere: Zusätzlich zu den zwei ausgelobten Preisen für die jeweils beste Bachelor- und Masterarbeit vergab die Stiftung in diesem Jahr noch einen Sonderpreis.

Die beste Abschlussarbeit im Bachelorstudiengang Immobilienwirtschaft und -management an der HAWK in Holzminden lieferte Simon Bolz. In seiner Arbeit setzte er sich mit der Flächenknappheit von Gewerbeflächen an deutschen A-Standorten auseinander. Masterabsolvent Ben Eaton beschäftigte sich in seiner prämierten Abschlussarbeit mit dem Wohnungsmarkt. Er stellt die gegenwärtige Wohnungsmarktsituation dar und ermittelte empirisch die Wohnwünsche der Deutschen. Einen mit 500 Euro dotierten Sonderpreis bekam Masterabsolvent Christian Märken von der HAWK am Standort Holzminden. Seine Arbeit zum Thema präventives Anti-Claim-Management zeichne sich durch „überragende Praxisrelevanz im bauwirtschaftlichen Bereich“ aus, erklärte die Jury. (tah)

