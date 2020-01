Montag, 13. Januar 2020

Drei Interessenten wollen das Jugendfreizeitheim Silberborn kaufen

Das Jugendfreizeitheim Silberborn bietet viele Nutzungsmöglichkeiten. Foto: Heinz-Willi Elter

Silberborn/Northeim. Der Betrieb ist eingestellt. Vor fast genau einem Jahr hat der Landkreis Northeim das Jugendfreizeitheim Silberborn geschlossen. Auch ein Bürgerentscheid konnte dies nicht verhindern – die notwendige Anzahl an Stimmen wurde recht knapp verfehlt. Ein Jahr lang steht die Immobilie nun leer, liegt das weitläufige Grundstück ungenutzt. Nur der ehemalige Leiter wohnt noch dort und hält „Stallwache“. Nachdem Gespräche mit potenziellen Interessenten im letzten Jahr letztlich nicht in einen Verkauf mündeten, soll es nun drei Interessenten geben, die das ehemalige Jugendfreizeitheim in Silberborn kaufen wollen. Sie wollen ihre Konzepte vorstellen, bevor eine Entscheidung nach Beratung im Jugendhilfeausschuss noch im ersten Quartal 2020 fallen soll. „Die Bewerber verfügen über sehr unterschiedliche Konzepte, die jedes für sich eine langfristige, sinnvolle Nutzung des Objekts möglich erscheinen lassen“, teilt der Landkreis Northeim auf Anfrage des TAH mit. Sowohl Namen der Interessenten als auch Details zu den Nutzungskonzepten könnten aufgrund der laufenden Gespräche und den noch ausstehenden Beratungen in den Kreisgremien derzeit noch nicht bekannt gegeben werden. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 14. Januar